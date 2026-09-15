В Сочи ожидается усиление волнения моря до четырех баллов

С вечера 15 сентября до утра 16 сентября в Сочи и на федеральной территории «Сириус» ожидается усиление волнения моря до четырех баллов. Высота волн может составить 1,3–1,5 м, сообщили метеорологи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Все службы Сочи по поручению главы города Андрея Прошунина работают в усиленном режиме. Их работу координирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям курорта рекомендуют соблюдать меры предосторожности и воздержаться от нахождения на береговых территориях, пирсах и в устьях рек.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Мария Удовик