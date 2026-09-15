В Тамбовской области не выкупили здание и участок в федеральной собственности

Аукцион по продаже имущественного комплекса на улице Ремесленной в Рассказово Тамбовской области признан несостоявшимся. Причиной стало отсутствие заявок на участие в торгах, следует из итогового протокола. Начальная цена лота составляла 10,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ыставленное на продажу здание в Рассказове Тамбовской области

Фото: из аукционной документации ыставленное на продажу здание в Рассказове Тамбовской области

Фото: из аукционной документации

В состав лота включены нежилое двухэтажное здание площадью 997,6 кв. м и земельный участок на 665 кв. м. Физическое состояние строения обозначено как «условно удовлетворительное», объект обеспечен инженерными коммуникациями, однако в настоящее время не используется. Оба актива находятся в федеральной собственности.

Комплекс расположен на оживленном перекрестке, в 6 минутах езды от центра города, окружен частными домами и торговыми рядами. По оценке продавца, здание подходит для размещения магазина или предприятия общественного питания.

В октябре 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ» получил в управление около 3,2 тыс. кв. м недвижимости в Воронежской, Курской и Тамбовской областях. В Тамбовской области, в частности, речь шла именно об имущественном комплексе на улице Ремесленной в Рассказово.

Алина Морозова