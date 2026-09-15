Мэрия Орла открыла горячую линию для пострадавших от атак БПЛА

В Орле работает горячая линия для пострадавших от атак беспилотников. Специалисты городской администрации по принципу «одного окна» консультируют по вопросам, связанным с оценкой ущерба, получением компенсации, производством аварийно-восстановительных работ. Об этом 15 сентября рассказали в региональном правительстве.

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Горячая линия доступна с понедельника по пятницу в рабочие часы с 9:00 до 18:00, перерыв — с 13:00 до 14:00. Обратиться можно по телефонам:

8 4862 49 29 92;

8 980 769 29 92.

«Сегодня вечером мэр города Юрий Парахин встретится с жителями дома на улице Планерной, который пострадал от вражеской атаки БПЛА в ночь на 13 сентября»,— добавили в облправительстве.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в Заводском районе Орла упали обломки одного из трех сбитых над регионом дронов. Из-за этого были повреждены окна и балконы в четырех многоквартирных домах и здании детского сада №98. По информации Юрия Парахина, всего пострадали около 150 квартир.

Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков во время еженедельного совещания поручил мэру областного центра проконтролировать оперативное завершение ремонта в детсаду №98. Также он попросил не допускать, чтобы люди из попавших под удар многоквартирных домов «жили в такую погоду без окон».

Денис Данилов