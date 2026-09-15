На Ставрополье отремонтировали связывающую с КБР трассу

В Ставропольском крае завершили ремонт участка региональной дороги «Курская — Горнозаводское». Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В рамках нацпроекта в прошлом году на этом маршруте отремонтировали 8,7 км трассы, в нынешнем — еще 5 км. Дорога, по данным властей, имеет значение для жителей станицы Советской, хутора Липчанского и села Горнозаводского. Она соединяет Курский и Кировский округа, обеспечивает связь Ставрополья с Кабардино-Балкарией и федеральной дорожной сетью, а также служит резервным маршрутом трассы «Новопавловск — Курская — Моздок».

Дорожники полностью демонтировали старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои асфальта с применением нового типа асфальтобетона, укрепили обочины и обновили элементы безопасности.

Константин Соловьев