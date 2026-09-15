Вклады жителей Белгородской области выросли до 520 млрд рублей за год

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Объем средств на вкладах жителей Белгородской области за год вырос на 9%. По состоянию на 1 июля 2026 года белгородцы хранят в банках порядка 520 млрд руб. без учета счетов эскроу. За последние полгода объем средств на счетах увеличился более чем на 5,5 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Вклады индивидуальных предпринимателей за год сократились на 4% — сейчас на их депозитах размещено более 22 млрд руб. Средства юридических лиц на вкладах уменьшились на 3%, составив порядка 80 млрд руб.

По словам главного экономиста белгородского отделения Банка России Татьяны Агафоновой, снижение остатков на депозитах у бизнеса может быть связано с использованием свободных средств для операционной деятельности, инвестиций или погашения обязательств.

Большая часть сбережений белгородцев размещена в национальной валюте: на рублевые счета населения и бизнеса приходится свыше 94% средств.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что к началу июля жители регионов Черноземья держали на срочных вкладах 1,8 трлн руб. За год объем таких сбережений увеличился на 14%. Остатки на текущих счетах выросли на 15%, до 703,5 млрд руб.

Мария Свиридова