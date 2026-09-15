На Дону задержали девять человек за незаконную продажу сильнодействующих препаратов

В Ростовской области приостановлена деятельность аптек в четырех городах, где незаконно продавались препараты, содержащие сильнодействующие вещества. Задержаны девять подозреваемых, включая директора, заведующую и фармацевтов аптечной сети. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По ее словам, криминальная схема действовала в Ростове-на-Дону, Азове, Аксае и Новочеркасске. Лекарства с сильнодействующими веществами отпускались без надлежащих рецептурных бланков. Кроме того, злоумышленники выступали поставщиками этой продукции в республики Северного Кавказа.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в аптеках, гаражах и на складе изъяты 267 коробок с лекарствами, бланки рецептов с признаками подделки, печати, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершенный организованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере). Шестеро фигурантов заключены под стражу, трое находятся под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается.

Алина Зорина