Предприниматель попал в «черный список» из-за ремонта крыши психбольницы в Орле

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области на два года внесло в реестр недобросовестных поставщиков индивидуального предпринимателя (ИП), не выполнившего работы по ремонту кровли психиатрической больницы. Об этом в ведомстве сообщили 15 сентября. По информации «Ъ-Черноземье», речь идет о местном ИП Павле Иванилове, с которым заключило контракт федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Орловская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Минздрава РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Павел Иванилов зарегистрировал ИП в Орле в июне 2020 года. По информации Rusprofile, основным видом деятельности ИП является производство кровельных работ. За все время предприниматель получил 19 контрактов на сумму около 30 млн руб. Крупнейшим заказчиком стал Орловский государственный институт культуры.

В УФАС рассказали, что подрядчик не приступил к выполнению обязательств по контракту и предложил заказчику расторгнуть его по соглашению сторон. Однако ФКУ отказалось от такой опции и обратилось к антимонопольщикам.

«УФАС пришло к выводу, что действия предпринимателя свидетельствуют о его недобросовестном поведении, которое нарушило права и законные интересы заказчика», — заявили в ведомстве.

По данным ЕИС «Закупки», контракт на текущий ремонт кровли зданий психиатрической больницы был заключен 17 июля этого года и расторгнут 25 августа. Сроком исполнения обязательств было установлено 5 сентября. Стоимость соглашения составляла свыше 1,1 млн руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Орловское УФАС посчитало рекламу Совкомбанка в эфире радио «Вести FM» нарушающей законодательство и на этом основании оштрафовало финансовую организацию на 400 тыс. руб.

Денис Данилов