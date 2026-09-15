Перевозка российской нефти из Новороссийска подорожала до рекордных значений

Ставки фрахта на перевозку российской нефти из портов Черного моря достигли исторических максимумов. Они растут седьмую неделю подряд на фоне сокращения доступного танкерного флота и сохраняющихся рисков судоходства, пишет «Ъ» со ссылкой на Центр ценовых индексов (ЦЦИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

За неделю с 31 августа по 6 сентября перевозка нефти танкерами Aframax из Новороссийска в Западную Индию подорожала на 2,7%, до $23,2 за баррель. На направлении в Северный Китай ставка выросла на 3,1%, до $25,7 за баррель. Фрахт до Турции увеличился на 2,2%, до $12,8 за баррель.

Одной из причин роста ставок стало сокращение числа судов, готовых заходить в Новороссийск. После учащения атак беспилотников коммерческий и танкерный флот начал чаще выбирать другие маршруты. Это привело к росту стоимости перевозки и увеличению страховых расходов.

В Балтийском регионе ставки на перевозку нефти судами Aframax также выросли. Наиболее заметное увеличение за неделю зафиксировано на маршруте в Восточную Индию — на 3,7%, до $17,2 за баррель. При этом, по данным участников рынка, в сентябре отсутствуют свободные спотовые позиции для отгрузки Urals из северо-западных портов.

ЦЦИ также отмечает перераспределение части мирового танкерного флота на Ближний Восток. Дополнительный спрос на суда в этом направлении ограничивает доступность тоннажа для других маршрутов.

Аналитики считают, что ограниченное предложение танкеров и высокий спрос на перевозки могут поддерживать ставки на повышенном уровне в ближайшее время. По оценке Сергея Фролова, дефицит спотовых позиций Urals в течение ближайшего месяца, вероятнее всего, сохранится.