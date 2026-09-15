На Кубани создадут рабочую группу по строительству Северного обхода Новороссийска

На Кубани намерены сформировать рабочую группу для подготовки проекта Северного обхода Новороссийска. В нее войдут представители профильных ведомств, городской администрации, эксперты, общественники и экологи. Проект планируется реализовать на принципах государственно-частного партнерства. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Северный обход должен разгрузить дорожную сеть Новороссийска, через которую сейчас проходит основной поток грузового транспорта в направлении порта. По данным краевых властей, интенсивность движения достигает 45 тыс. автомобилей в сутки, что в семь раз выше нормативного уровня.

Строительство новой трассы также рассматривается как необходимое условие для дальнейшего развития портовых мощностей Новороссийска. После запуска обхода транзитный транспорт, следующий в порт и к курортам черноморского побережья, планируется вывести за пределы города.

Соглашение о реализации проекта с использованием механизмов ГЧП Краснодарский край и ВТБ подписали на Петербургском международном экономическом форуме. При подготовке проекта власти намерены отдельно учитывать его влияние на городскую среду и экологию.

Наталья Белоштейн