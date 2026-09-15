Фрахт на перевозку российской нефти из Черного моря достиг рекордных значений

Стоимость перевозки российской нефти из портов Черного моря растет седьмую неделю подряд. Ставки фрахта на основных направлениях достигли исторических максимумов, пишет «Ъ» со ссылкой на Центр ценовых индексов (ЦЦИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

С 31 августа по 6 сентября стоимость перевозки нефти танкерами класса Aframax из Новороссийска в Западную Индию выросла на 2,7%, до $23,2 за баррель. На маршруте в Северный Китай ставка увеличилась на 3,1%, до $25,7 за баррель. Перевозка нефти из Новороссийска в Турцию подорожала на 2,2%, до $12,8 за баррель.

В ЦЦИ связывают рост ставок с повышенными рисками судоходства в Черном море, увеличением страховых расходов и сокращением доступного флота. После учащения атак беспилотников коммерческие суда, в том числе танкеры, стали реже использовать порт Новороссийск, что повлияло на стоимость перевозок.

При этом в Северо-Западном регионе сохраняется ограниченное предложение танкеров. Участники рынка, которых цитирует ЦЦИ, сообщают об отсутствии свободных спотовых позиций для отгрузки Urals из северо-западных портов в сентябре. В Балтийском регионе ставки также выросли по всем направлениям. На маршруте в Восточную Индию они увеличились на 3,7%, до $17,2 за баррель.

Дополнительным фактором стало перераспределение мирового танкерного флота в пользу Ближнего Востока. По данным ЦЦИ, там растет спрос на крупные танкеры для перевозки нефти.

По оценке аналитиков, высокий спрос на российскую нефть может сохраниться до конца года. В ближайший месяц дефицит свободных позиций Urals, вероятнее всего, также сохранится, хотя его острота может снизиться.