Над Севастополем сбили три БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали три беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сейчас военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают очередную атаку ВСУ на Севастополь. Согласно предварительной информации, беспилотники сбили в районе Северной стороны. Пострадавших нет.

Михаил Развожаев просит гостей и жителей города не пренебрегать мерами безопасности, оставаться в укрытиях и покинуть открытые пространства.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия»,— отметил Михаил Развожаев.

Об опасных находках необходимо сообщать по номеру 112. Спасательные службы реагируют на все сообщения и выезжают на место.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки над Севастополем нейтрализовали 26 беспилотников. Согласно уточненным данным, в результате обстрелов пострадал один человек. Молодой мужчина во время атаки ВСУ на Севастополь получил осколочное ранение бедра, когда находился на одной из остановок на Фиолентовском шоссе.

Алина Зорина