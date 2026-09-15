Над Севастополем сбили три БПЛА
Над территорией Севастополя ликвидировали три беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Сейчас военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают очередную атаку ВСУ на Севастополь. Согласно предварительной информации, беспилотники сбили в районе Северной стороны. Пострадавших нет.
Михаил Развожаев просит гостей и жителей города не пренебрегать мерами безопасности, оставаться в укрытиях и покинуть открытые пространства.
«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия»,— отметил Михаил Развожаев.
Об опасных находках необходимо сообщать по номеру 112. Спасательные службы реагируют на все сообщения и выезжают на место.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки над Севастополем нейтрализовали 26 беспилотников. Согласно уточненным данным, в результате обстрелов пострадал один человек. Молодой мужчина во время атаки ВСУ на Севастополь получил осколочное ранение бедра, когда находился на одной из остановок на Фиолентовском шоссе.