«Ремтехпред» модернизирует зерноочистительный комплекс в Аркадакском районе

ЗАО «Ремтехпред» реализует инвестиционный проект по реконструкции зерноочистительного комплекса ЗАВ-40. Общий объем вложений составит 72 млн руб., срок реализации — 2025–2026 годы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год, сообщил министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мининвест Фото: Мининвест

По словам господина Марченко, запуск обновленного комплекса позволит увеличить мощность единовременного хранения сельскохозяйственной продукции и повысить производительность обработки зерновых культур. Комплекс ЗАВ-40 способен очищать до 40 тонн зерна в час.

ЗАО «Ремтехпред» зарегистрировано в 2000 году, основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Предприятие расположено в городе Аркадак.

Аркадакский район демонстрирует высокую инвестиционную активность в агросекторе. По итогам 2025 года здесь был реализован 21 инвестиционный проект на общую сумму 408,5 млн руб. Значительная часть проектов направлена на модернизацию и строительство инфраструктуры для хранения и транспортировки зерна.

Никита Маркелов