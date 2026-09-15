В Геленджике объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Геленджика днем 15 сентября. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ

«Сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких. Телефон экстренных служб — 112», — заявил мэр.

Во время действия ракетной опасности необходимо покинуть открытые пространства. Если вы находитесь на улице или в помещении, спуститесь в ближайшее укрытие, подземный переход или в паркинг. Если опасность застала вас в транспорте, покиньте его и найдите ближайшее укрытие. Прятаться в автомобилях и у стен многоквартирных домов опасно.

Согласно данным Минобороны РФ на утро 15 сентября, в течение прошедшей ночи дежурными силами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 222 беспилотных летательных аппарата. Беспилотники сбили над территориями Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областей, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина