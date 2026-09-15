Жителя Крымска осудили на 8 лет за стрельбу и нападения на сотрудников СИЗО

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор Октябрьского районного суда Новороссийска в отношении Евгения Воропая, признанного виновным по ч. 2 ст. 213, ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 321 и ч. 3 ст. 321 УК РФ. Он проведет восемь лет в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Суд установил, что в июне 2024 года возле кафе Vosk в Крымске подсудимый вмешался в конфликт между двумя мужчинами. В ходе драки он нанес одному из участников несколько ударов, после чего вернулся с травматическим пистолетом и выстрелил в потерпевшего не менее четырех раз. В результате случившегося пострадавший получил огнестрельные ранения, повлекшие легкий вред здоровью.

Кроме того, находясь в следственном изоляторе, Воропай напал на сотрудников учреждения. В июле 2024 года он избил работников СИЗО, в том числе сломал одному из них ребро, а в марте 2025 года несколько раз ударил сотрудника, причинив легкий вред здоровью.

Октябрьский районный суд Новороссийска признал его виновным и назначил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Краевой суд оставил приговор без изменений — он вступил в законную силу.

Алина Зорина