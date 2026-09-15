Продажи новых электромобилей на Северном Кавказе выросли почти втрое

В августе 2026 года на Северном Кавказе было продано 54 новых электромобиля, что почти в 2,7 раза больше, чем годом ранее (20 автомобилей). Основным драйвером рынка стал китайский Changan, на который пришлось более 70% продаж. Соответствующие данные содержатся в отчете «Автостат Инфо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Наибольший рост показал Changan. Если в августе прошлого года в округе был продан только один электромобиль этой марки, то в августе 2026 года — уже 38. Таким образом, на Changan пришлось более 70% рынка новых электромобилей в регионе.

Вторую позицию занял Evolute: его продажи увеличились с трех до пяти машин. Третьим стал Moskvich, который годом ранее в региональной статистике не фигурировал,— в августе было реализовано три автомобиля.

Продажи Zeekr составили одну машину. По два электромобиля продали Avatr и Hyundai. Еще по одной машине пришлось на Geely, Porsche и Toyota.

На рынке электромобилей с пробегом в августе также зафиксировали 49 сделок. Лидером стала Tesla — девять автомобилей. Далее расположились Hyundai и Nissan, продавшие по восемь машин, Volkswagen — пять и Zeekr — четыре.

Подержанные Evolute приобрели три покупателя, Xiaomi — два. По одному автомобилю было продано марок Audi, Avatr, BYD, Changan, Hiphi, Hongqi, Lotus, Mitsubishi, Nio и Porsche.

Наталья Белоштейн