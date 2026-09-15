В Таганроге приступили к оценке ущерба от атаки ВСУ

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Таганрога начала поквартирный и подомовой обход поврежденных домов после атаки в ночь на 15 сентября. Жители смогут обратиться за единовременной материальной помощью после официальной фиксации ущерба. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Специалисты также приступят к замерам для оперативного изготовления оконных конструкций и замены поврежденного остекления.

Глава города уточнила, что движение транспорта на участке в районе управления образования в пер. Красногвардейском временно перекрыто.

Одновременно в городе продолжается ликвидация последствий атаки 12 сентября. На одном из четырех пострадавших объектов остаются пожарные расчеты МЧС. Комиссия обследовала поврежденные коммерческие здания.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг атмосферного воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.

Наталья Белоштейн