Жителя Новороссийска будут судить за поджог двух банковских помещений

За поджог двух банковских помещений будут судить 22-летнего жителя Новороссийска. Банковским учреждениям нанесен ущерб на сумму более 1,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Известно, что молодой человек по указанию третьих лиц ночью находился в банке у зоны круглосуточных банкоматов. Молотком он разбил стеклянную дверь, облил помещение бензином, поджег его и скрылся. Аналогичное преступление новороссиец совершил спустя 10 минут в другом банке, расположенном на той же улице.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.

Алина Зорина