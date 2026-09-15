В Екатеринбурге предложили увековечить «золотую лихорадку»

Архитектор Владимир Грачев предложил на заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия (Совета неравнодушных) при мэре Екатеринбурга Алексее Орлове развивать туристический образ города через тематику «золотой лихорадки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Золотые слитки

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Золотые слитки

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Екатеринбург в XIX веке был ведущим городом в Российской империи по запасам и добыче золота. Первые признаки наличия золота в окрестностях Екатеринбурга между Шарташской и Становой деревнями обнаружил 21 мая 1745 года старообрядец Ерофей Марков. Спустя несколько лет выяснилось, что на месте находки находится крупное месторождение жильного золота. Так возник первый в России рудник по промышленной добыче золота. Период с 1823 по 1854 годы называют в Екатеринбурге «золотым веком».

По мнению Владимира Грачева, необходимо установить стелы и памятные знаки, посвященной этой теме, например, на территории между Горным Щитом и селом Курганово, где были открыты первые золотые россыпи; на Уктусе, где находилась первая в России обогатительная фабрика по обмывке золота фабричным путем.

Архитектор предложил создать «золотой треугольник», который объединил бы Мельковский прииск, где в начале XIX века начали добывать золото; место, где находилась его золотопромывальная фабрика, и усадьбу Харитоновых-Расторгуевых, которые занимались добычей драгоценного металла.

«Можно проводить некоторые активности, например, поставить лотки с золотоносным грунтом, с водой, делать мастер-классы и дать возможность людям самим попробовать найти золотые крупинки в промытом грунте»,— пояснил господин Грачев. В пример он привел музей в столице американского штата Калифорния Сакраменто, где рассказывается о «золотой лихорадке».

Мэр Алексей Орлов ответил, что тема золота больше связана с Березовским — городом-спутником Екатеринбурга, где его добывают на протяжении почти 300 лет.

Павел Миняев