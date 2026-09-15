Бастрыкин затребовал доклад об отравлении посетителей общепита в Таганроге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об отравлении жителей Таганрога. Инцидент произошел 12 сентября после употребления готовой продукции в одной из точек общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, после посещения заведения несколько человек почувствовали ухудшение самочувствия и обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Наталья Белоштейн