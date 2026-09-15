Астраханская область ввела мост через Подстепку без экономии на торгах

Губернатор Игорь Бабушкин сообщил о завершении капремонта моста через реку Подстепка в Икрянинском районе. Сооружение 1965 года постройки, не видевшее серьезного обновления более 60 лет, обошлось бюджету в 291,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Заказчиком работ выступило ГКУ «Астраханьавтодор». Поиск проектировщика ведомство начало еще в 2020 году, однако найти исполнителя удалось лишь с третьей попытки. Документацию за 11 млн руб. подготовило московское ООО «Автомост-Инжсервис», ранее спроектировавшее большинство мостов региона.

Тендер на сам ремонт объявили только в феврале 2024 года. На аукцион поступила единственная заявка от профильного ростовского ООО «ПМСУ 61». Контракт заключили по максимальной начальной цене, без снижения. За эти средства подрядчик заменил пролетные строения, укрепил откосы и обустроил освещение в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как ростовский подрядчик стал фаворитом мостовой программы в Астраханской области — в материале «Ъ» «Пролеты исполнения».

Никита Маркелов