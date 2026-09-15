В Неклиновском районе суд вернул муниципалитету более 1 га земли

Неклиновский районный суд Ростовской области постановил вернуть в муниципальную собственность три земельных участка общей площадью более 1 га в с. Лакедемоновка, оформленные на основании фиктивных документов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как установил суд, бывший глава муниципалитета, не имевший законных оснований, подписал и заверил печатью подложные выписки из постановлений о бесплатном предоставлении земли. На их основании двое фигурантов зарегистрировали право собственности на участки площадью 3 тыс., 5,2 тыс. и 2 тыс. кв. м.

Суд признал документы ничтожными, истребовал землю из незаконного владения и постановил погасить соответствующие записи в ЕГРН.

Ростовский областной суд оставил решение без изменения.

Наталья Белоштейн