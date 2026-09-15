Жительницу Дона приговорили к пяти годам за мошенничество на 89 млн рублей

Сальский районный суд Ростовской области приговорил к пяти годам колонии общего режима местную жительницу, признанную виновной в мошенничестве на сумму около 89 млн руб. По версии суда, с 2017 по 2025 годы она занимала у знакомых крупные суммы под вымышленными предлогами, не намереваясь их возвращать. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В суде установлено, что троим потерпевшим фигурантка сообщала, что деньги необходимы для оформления жилищных субсидий по госпрограммам. Еще одной жертве она рассказала о тяжелой болезни дочери и необходимости погашения ипотечного платежа.

Всего от действий осужденной пострадали четыре человека. Ущерб составил более 57,3 млн руб., 27,4 млн руб., 3,7 млн руб. и 100 тыс. руб. соответственно. В суде фигурантка вину не признала, заявив, что брала деньги в долг и в меньших объемах.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн