Екатеринбуржцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ у ТЦ 16-18 сентября

Жители Екатеринбурга смогут пройти бесплатное тестирование и узнать свой ВИЧ-статус 16-18 сентября, сообщили в городской администрации. В эти дни у торговых центров будет стоять тест-мобиль Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

В среду с 17:00 до 21:00 фургон будет стоять у главного входа в ТЦ «Мегаполис», в четверг — у ТЦ «Дирижабль», а в пятницу — у главного входа в ТЦ «Радуга-парк». Пройти процедуру можно за несколько минут анонимно и без предъявления документов. Используется только одноразовое оборудование, а точность экспресс-теста сопоставима с лабораторным анализом. О результатах сообщают через 10 минут. Кроме того, в будние дни с 8:00 до 18:00 можно посетить стационарный кабинет тестирования № 109, расположенный на улице Ясной, 46.

За последние 10 лет заболеваемость ВИЧ в Свердловской области значительно снизилась: если в 2015 году было выявлено 7 тыс. новых случаев, то в 2025 году — только 3 тыс.

Ирина Пичурина