В казну Севастополя включили имущество компаний и лиц, помогавших ВСУ и ГУР

Правительство Севастополя приняло постановление о включении в городскую казну имущества юридических и физических лиц, оказывавших помощь ВСУ и ГУР Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Решение принято по итогам анализа, проведенного рабочей группой антитеррористической комиссии. В список попали несколько организаций. Так, ООО «Севастопольский приборостроительный завод "Парус"» подконтрольно лицам из Кипра, Франции и Люксембурга, ключевая фигура — Дреев А.А., компания связана с украинскими фондами, финансирующими ВСУ. ООО «ТБИ» фактически управляется через номинального учредителя Сивирскую М.П. гражданином Украины Луцаем Г.К., основателем ООО «Интеррыбфлот» (Киев), который публично заявлял о помощи ВСУ. ООО «КЭТЗ "Сатурн"», ООО «Атлантис-ЛТД» и ООО «Росттрейд» связаны с Рожмановым В.В., состоящим в проукраинских группах и поддерживающим контакты с представителями украинского режима через отца — бывшего военнослужащего ВСУ. ООО «Рифер» с 2015 года возглавляет Геращенко А.Б., придерживающийся антироссийской позиции, его сын служит в ВСУ.

Также установлены физические лица, собиравшие средства и финансировавшие украинские вооруженные формирования. Среди них — гражданин Украины Андрей Кривобоков (1972 г. р.), а также Евгений (1967 г. р.) и Светлана Харченко, которые в феврале 2024 года установили сотрудничество с ГУР МО Украины и передавали сведения о расположении кораблей Черноморского флота и маршрутах передвижения российских войск. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ. Также в список вошли Виктор Пискунов (1954 г. р.) — зять действующего сотрудника ГУР, систематически снабжавший его деньгами от аренды квартиры, и Елена Василенко (1970 г. р.) — супруга судьи Шестого апелляционного административного суда Киева.

Губернатор поблагодарил начальника УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Александра Кулагина, Росфинмониторинг, Департамент общественной безопасности и все задействованные силовые ведомства за проделанную работу.

Алина Зорина