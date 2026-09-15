Крымчане за неделю потеряли более 19,6 млн рублей из-за мошенников

За прошедшую неделю, с 7 по 13 сентября, жертвами дистанционных мошенников стали 33 жителя Республики Крым. Общая сумма причиненного им ущерба превысила 19,6 млн руб., сообщили в МВД по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Наиболее распространенными остаются схемы с так называемыми «безопасными счетами», предложениями заработка на инвестициях и фондовых биржах, покупкой товаров через интернет, а также сообщениями в мессенджерах с просьбами одолжить деньги.

Наибольшие суммы жители региона потеряли после телефонных разговоров с мошенниками. В Симферополе одна из потерпевших поверила предложению о заработке на инвестициях и лишилась более 4 млн руб. Часть этой суммы женщина взяла в кредит.

Еще одна жительница Симферополя после общения с людьми, представившимися сотрудниками правоохранительных органов и финансовой организации, передала мошенникам 6,3 млн руб.

В Феодосии полиция зарегистрировала случаи мошенничества под предлогом заработка на фондовой бирже и необходимости декларирования денежных средств. В Нижнегорском районе мужчина пытался приобрести компьютерные комплектующие через мессенджер и в результате перечислил злоумышленникам более 996 тыс. руб.

В МВД также отметили случаи взлома или использования чужих аккаунтов в мессенджерах. Злоумышленники направляют сообщения от имени родственников и знакомых с просьбой срочно одолжить деньги. Получатели переводят средства на указанные счета, не проверив, действительно ли сообщение поступило от знакомого человека.

Полиция напоминает, что сотрудники банков и правоохранительных органов не требуют переводить деньги на «безопасные счета», передавать наличные курьерам или выезжать в другой регион для передачи денежных средств. Также в МВД рекомендуют не сообщать посторонним реквизиты банковских карт, пароли и коды из СМС.

Мария Удовик