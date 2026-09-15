Кубань заняла 3-е место среди регионов России по числу вакансий в сфере туризма

Краснодарский край занял третье место среди регионов России по числу вакансий в сфере туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания по итогам лета 2026 года. Больше предложений о работе было только в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» аналитики SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

При этом за год количество вакансий в туристической отрасли на Кубани сократилось на 20%, тогда как по России снижение составило 15%. Число резюме в регионе, напротив, выросло на 32%, в целом по стране — на 34%.

Наиболее востребованными специалистами на Кубани остаются повара и пекари, официанты, бармены и бариста, менеджеры ресторанов, уборщики, администраторы, мойщики посуды и хостес. Около 26% вакансий рассчитаны на соискателей без опыта или с опытом до года. Среди размещенных резюме доля таких кандидатов составляет 51%. Опыт работы от одного до трех лет требуется в 60% вакансий, однако соответствующий стаж указан лишь у 12% соискателей.

Медианная зарплата повара-универсала в Краснодаре составляет 75 тыс. руб., максимальная — 115 тыс. руб. В Сочи медианная предлагаемая зарплата достигает 80 тыс. руб., максимальная — 125 тыс. руб.

Официантам в Краснодаре в среднем предлагают 70 тыс. руб., а в высокий сезон зарплата может достигать 170 тыс. руб. В Сочи медианная зарплата составляет 75 тыс. руб., максимальная — до 200 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков