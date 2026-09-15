В Шахтах суд рассматривает дело о хищении более 52 млн рублей через ипотеку

Шахтинский городской суд Ростовской области рассматривает уголовное дело в отношении 11 человек, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, организованная группа под видом деятельности агентства недвижимости оформляла сделки по продаже земельных участков с привлечением ипотечных средств, завышая стоимость объектов и предоставляя банкам недостоверные сведения о первоначальном взносе. Всего следствие насчитало 14 эпизодов, общий ущерб оценен более чем в 52 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно версии следствия, одна из фигуранток создала структурированную организованную группу с распределением ролей между участниками. Ее деятельность, как полагают следователи, была замаскирована под работу агентства недвижимости и проведение обычных гражданско-правовых сделок по купле-продаже земельных участков.

Для приобретения участков использовались ипотечные кредиты. При этом стоимость земельных участков намеренно завышалась.

Следствие также считает, что сотрудники банков получали недостоверную информацию о расчетах между покупателями и продавцами. В частности, им сообщались сведения о якобы внесенном заемщиками первоначальном взносе за земельные участки.

Таким образом, банки принимали решения о выдаче кредитов на основании недостоверных сведений, после чего участники группы получали возможность завладеть частью заемных средств.

Всего в уголовном деле фигурируют 14 эпизодов. Ущерб по каждому из них, согласно материалам дела, составляет от 1,1 млн руб. Общий размер ущерба превышает 52 млн руб.

Полученные в результате преступлений деньги распределяли в зависимости от вклада каждого участника в совершение конкретного преступления.

Очередное заседание назначено на 17 сентября 2026 года.

Наталья Белоштейн