ФНС банкротит компанию «Дальстройиндустрия» в КЧР из-за долга в 150 млн рублей

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) удовлетворил заявление Федеральной налоговой службы о признании несостоятельным ООО «Дальстройиндустрия». В отношении компании, занимающейся оптовой торговлей автомобильными деталями и узлами в станице Зеленчукская, введена процедура наблюдения сроком на четыре месяца. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Согласно определению суда, временным управляющим должника утвержден Шахбан Малачев, член Ассоциации саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида». Вознаграждение специалиста будет выплачиваться ежемесячно за счет средств должника.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дальстройиндустрия» зарегистрировано в 2010 году в станице Зеленчукская (КЧР). Уставный капитал общества составляет 43 тысяч рублей. Основной вид деятельности — торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов. Учредитель — Антон Силецкий. Убыток предприятия за 2024 год составил 8,92 млн рублей, выручка — 8,45 млн рублей.

Требования Управления ФНС по Карачаево-Черкесской Республике включены в реестр кредиторов во вторую и третью очереди.

Вторая очередь: задолженность по уплате НДФЛ в размере 35 556 руб.

Третья очередь: основной долг в размере 79,28 млн руб., пени — 69,56 млн руб. и штрафы — 1,29 млн руб. Пени и штрафы подлежат удовлетворению только после погашения основного долга.

Также судом взыскана государственная пошлина в доход федерального бюджета в размере 100 тысяч рублей.

Временному управляющему предписано к дате следующего заседания представить суду отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии должника, предложения о возможности восстановления его платежеспособности, реестр кредиторов и баланс на последнюю отчетную дату, а также доказательства извещения всех кредиторов.

Рассмотрение результатов процедуры наблюдения назначено на 23 декабря 2027 года.

Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня вынесения в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки, Ставропольский край).

Тат Гаспарян