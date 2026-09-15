ФАДН определил сроки проведения XI Большого этнографического диктанта в Пензе

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России совместно с партнерами проведет XI Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант» с 3 по 12 ноября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Пензенской обалсти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Пензенской области Фото: Правительство Пензенской области

Как уточняют организаторы, мероприятие будет реализовано в двух форматах. Очная часть охватит более 2 тыс. площадок в субъектах РФ, а также в «Русских домах» и загранучреждениях МИД России, что призвано расширить международное присутствие проекта. Из общего числа локаций свыше 250 позиционируются как уникальные общедоступные площадки. Онлайн-формат останется доступен на официальных ресурсах акции для всех желающих вне зависимости от географии.

Особенностью диктанта текущего года станет интеграция видеообращений от участников специальной военной операции и представителей народов России. Их вопросы будут посвящены проходящему в стране Году единства народов России. Кроме того, в настоящее время (с 14 по 30 сентября) на сайте проекта проходит конкурс на лучший вопрос для диктанта: наиболее оригинальная формулировка, выбранная экспертами, будет включена в итоговый тест, а ее автор получит памятные призы с символикой акции.

Официально заявленные цели мероприятия включают укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных духовно-нравственных ценностей и противодействие фальсификации истории. Партнерами ФАДН в организации выступают Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Минкультуры РФ и Россотрудничество.

Итоги диктанта традиционно будут подведены 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации. Регистрация на очные площадки и доступ к онлайн-тестированию доступны на официальных сайтах акции.

Никита Маркелов