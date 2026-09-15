В Югре арестовали курьера мошенников, заставивших жительницу передать 9,5 млн

В Сургуте под стражу отправили 28-летнего жителя Кургана — курьера мошенников, которые заставили жительницу Югры передать через него 9,5 млн руб., сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Инцидент произошел в мае. Неизвестные связались с 52-летней югорчанкой через мессенджер, представившись сотрудниками правоохранительных органов и направив поддельный документ с ее паспортными данными. По ее словам, на протяжении трех недель мошенники оказывали психологическое давление, угрожая уголовной ответственностью и оформлением кредитов на дочь женщины. Также они сказали, что ее деньги якобы скомпрометированы и их нужно срочно снять для «проверки Центробанком». Под влиянием этих манипуляций жертва сняла все свои сбережения в банке в Сургуте и передала их курьеру возле школы. Через два дня она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Задержанный позднее курьер пояснил, что в начале июня откликнулся на объявление о «легком заработке» по доставке документов. Ему предоставили смартфон и сим-карту, которые он забрал из «закладки». По инструкции куратора он проехал на такси по маршруту Курган — Сургут — Федоровский. В поселке Федоровский, используя кодовое слово и вымышленное имя, он получил от женщины пакет с деньгами. На обратном пути он понял, что везет деньги, а не документы.

По возвращении в Курган курьер оставил пакет с наличными в лесополосе по указанным координатам и отправил фотоотчет. После этого «работодатель» заблокировал его в мессенджере, не выплатив обещанное вознаграждение в размере 50 тыс. руб. Курьер признал, что догадывался о противоправном характере действий из-за жесткой координации и наличия у мошенников его персональных данных, но продолжал выполнять инструкции из опасений за безопасность своих близких.

Ирина Пичурина