Вячеслав Володин и Олег Белозеров оценили саратовскую железную дорогу

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров провели инспекцию обновленной транспортной инфраструктуры Саратовской области. Визит высокопоставленных чиновников был приурочен к вводу в эксплуатацию ряда объектов, направленных на повышение безопасности и комфорта пассажиров, сообщает пресс-служба губернатора Романа Бусаргина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Саратоской области Фото: Правительство Саратоской области

Маршрут инспекции начался с международного аэропорта «Гагарин», где был открыт новый крытый пешеходный мост через железнодорожные пути. Сооружение, оснащенное лифтами, системой видеонаблюдения и противоскользящим покрытием, обеспечило безопасный доступ к платформам остановочного пункта. Как отметил Вячеслав Володин, объект защищает пассажиров от непогоды и существенно сокращает время в пути.

Делегация осмотрела реконструированный железнодорожный вокзал Саратова. Новый конкорс, начавший работу 1 сентября, соединил привокзальную и завокзальную части города. По словам спикера Госдумы, это позволило жителям попадать на платформы, минуя обветшавший открытый мост и неудобный подземный переход. В вестибюлях установлено шесть эскалаторов и три лифта, действуют терминалы самообслуживания для покупки билетов на пригородные поезда.

Особое внимание было уделено станции «Примыкание» в Заводском районе, где открылся еще один крытый пешеходный мост. Объект возведен по обращению местных жителей: ранее железнодорожные пути делили район с населением около 200 тыс. человек пополам, вынуждая граждан, включая детей, переходить пути в неположенных местах. Мост оборудован лифтами, тактильной плиткой для маломобильных граждан и современной навигацией.

В ходе визита прошел осмотр нового двухэтажного фирменного поезда № 9 «Огни Саратова», который в тот же день отправился в первый рейс по маршруту Саратов — Москва. Состав из 14 двухэтажных вагонов рассчитан на 800 пассажиров. Господин Белозеров подчеркнул, что стоимость места в купе нового поезда будет ниже, чем плацкарта в обычном составе. Поезд будет курсировать ежедневно.