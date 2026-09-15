СКР возбудил дело о теракте после ракетной атаки на Таганрог

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте после ракетной атаки на Таганрог Ростовской области (ст. 205 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По данным следствия, удары пришлись по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В результате ударов были повреждены многоквартирные и частные дома, аграрные помещения, склад маркетплейса Ozon и другие гражданские объекты. Атака, по данным СК, сопровождалась многочисленными возгораниями и разрушениями.

Следователи и криминалисты СК работают на местах происшествий. Они проводят осмотр поврежденных объектов, собирают и фиксируют доказательства, а также устанавливают обстоятельства произошедшего.

Отдельно следствие намерено установить подразделения и конкретных лиц, которых российское ведомство считает причастными к нанесению ударов по Таганрогу.

«Действиям каждого причастного будет дана принципиальная уголовно-правовая оценка»,— заявила Светлана Петренко.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 15 сентября над Таганрогом и девятью районами региона были уничтожены более 30 беспилотников и ракеты. В Таганроге, по его данным, повреждены остекления многоквартирных и частных домов, учебное заведение, коммерческое здание, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад Ozon. Также была повреждена газовая труба, однако на работу систем жизнеобеспечения это не повлияло.

Подробности читайте в материале «Не в склад, так в хаб».

Наталья Белоштейн