Ремонт альтернативного проезда из Верхнениколаевского в Сочи завершат к 1 ноября

В Сочи ремонт улицы Веринской, которая является частью альтернативного проезда из села Верхнениколаевского в село Бестужевское, планируют завершить к 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Альтернативный маршрут необходим жителям Верхнениколаевского на период строительства нового моста через реку Кудепста. Сейчас движение по существующему мосту, соединяющему улицы Искры и Заречную, ограничено, поэтому часть транспортного потока проходит по дублирующей дороге. При этом некоторые участки маршрута не соответствовали нормативным требованиям.

В этом году в рамках муниципальных контрактов на ремонт улиц Кузнечной, Чайной, Пензенской, Гастелло, Петрозаводской, Мостовой и Веринской выделено более 91,7 млн руб. Работы на пяти улицах уже ведутся.

На улице Веринской в начале сентября специалисты приступили к подготовительным работам. На участке определены места для расширения проезжей части, что должно обеспечить возможность разъезда автомобилей. Дорожное покрытие выполнят из бетона на площади 1,1 тыс. кв. м.

По словам Андрея Прошунина, готовность работ на Веринской приближается к 80%. Полностью привести альтернативный путь в нормативное состояние планируется к 1 ноября. После завершения работ им смогут пользоваться автомобилисты и общественный транспорт.

Отдельные работы продолжаются на улице Мостовой, на пересечении с переулком Западным. Здесь ликвидируют оползневой процесс. Сейчас специалисты выполняют бурение, после чего установят металлический шпунт.

Длина участка, на котором проводится укрепление, составляет 37 м. Также предусмотрено укрепление обочины и восстановление дорожного покрытия на отрезке длиной 222 м. Завершить эти работы планируют до конца октября.

Мария Удовик