Два человека погибли в аварии на территории Архипо-Осиповки
В ДТП, произошедшем на трассе М-4 «Дон», погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Авария произошла 15 сентября около 06:10 мск в Архипо-Осиповке. 61-летний водитель Volkswagen не выбрал безопасную скорость, из-за чего машину занесло. Транспорт выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с рейсовым автобусом, который следовал из Ростова-на-Дону в Геленджик.
Водитель иномарки и его 42-летняя пассажирка погибли на месте. В салоне автобуса никто не пострадал.
По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.