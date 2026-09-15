Два человека погибли в аварии на территории Архипо-Осиповки

В ДТП, произошедшем на трассе М-4 «Дон», погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 15 сентября около 06:10 мск в Архипо-Осиповке. 61-летний водитель Volkswagen не выбрал безопасную скорость, из-за чего машину занесло. Транспорт выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с рейсовым автобусом, который следовал из Ростова-на-Дону в Геленджик.

Водитель иномарки и его 42-летняя пассажирка погибли на месте. В салоне автобуса никто не пострадал.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Алина Зорина