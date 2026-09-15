Два человека погибли в аварии на М-4 «Дон»

В аварии, произошедшей на трассе М-4 «Дон», погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП случилось около 06:10 мск в Архипо-Осиповке. Известно, что 61-летний водитель автомобиля марки Volkswagen превысил скорость, из-за чего машину занесло. Транспорт выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом Ростов—Геленджик.

Водитель иномарки и его 42-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

По факту случившегося в данный момент проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Алина Зорина