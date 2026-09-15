В Ростове планируют реализовать 50 инвестпроектов на 942 млрд рублей

В актуальный перечень инвестпроектов Ростова-на-Дону вошли 50 проектов с общим бюджетом более 942 млрд руб. Проекты затрагивают жилищное строительство, торговлю, туризм и досуговую инфраструктуру, пишет «РБК Ростов» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Большинство проектов реализуется в штатном режиме. До конца 2026 года инвесторы планируют ввести в эксплуатацию объекты общей стоимостью более 80 млрд руб. На данный момент уже введены объекты более чем на 40 млрд руб. Среди завершенных — жилые комплексы (микрорайон на улице Левобережной от «ЮгСтройИнвест-Дон» и ЖК «1799» от «СЗ Пушкинская, дом № 1»), а также бизнес-центр компании «Семигор» и ряд других объектов.

В мэрии отметили, что инвесторы подтверждают планы по вводу объектов на 80 млрд руб. до конца года, реализация идет по графику. В частности, проект «Ростсельмаша» по строительству нового комбайнового завода стоимостью свыше 17 млрд руб. готов на 90%: на площадку частично доставлена окрасочная линия, поставка остального оборудования завершится до конца года, параллельно ведутся пусконаладочные работы и осуществляется запуск мощностей.

Кроме того, в рамках строительства ЖК «Суворовский» с заявленным объемом инвестиций 45 млрд руб. в эксплуатацию введены 94 дома, школа на 1,3 тыс. учащихся, три детских сада на 490 мест и поликлиника.

Алина Зорина