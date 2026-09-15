В Новороссийске заключили контракт на содержание дорог за 3 млн рублей

В Новороссийске заасфальтировали выбоины на 95 объектах, нанесли разметку на площади около 30 тыс. кв. м. Об этом сообщила городская пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным властей, капитальный ремонт запланирован на пяти участках. Сейчас работы завершили на улице Горпищенко, на переулке Дорожный – начались. На объекте предусмотрены замена основания дорожного покрытия, строительство тротуаров, замена остановочного павильона и ремонт системы ливнеотведения. По улицам Краснопевцева, Богатырская и Рыжова продолжается выбор подрядчика.

К началу учебного года в Новороссийске обновили разметку вблизи школьных маршрутов, установили и заменили около 130 дорожных знаков, а также обрезали 95 деревьев.

В 2026 году запланировано грейдирование с отсыпкой инертными материалами на свыше 70 улицах. Работы выполнили на около 48 улицах протяженностью 15,8 км. Оставшиеся работы охватят около 9,4 км на 22 улицах и продолжатся до конца года.

Параллельно разрабатывается проектная документация на ремонт трех дорог: улицы Волгоградской от улицы Шоссейной до проспекта Дзержинского, улицы Шоссейной от улицы Волгоградской до улицы Котанова, а также улицы Котанова от улицы Шоссейной до улицы имени Алексея Матвейкина.

Кроме того, заключен муниципальный контракт на содержание автодорог и установку дорожных ограждений на сумму 3 млн рублей. В рамках договора монтируются недостающие перильные ограждения, в том числе устраняются последствия падений обломков БПЛА. До конца года ограждения появятся на 10 объектах.

Константин Соловьев