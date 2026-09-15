Утром в Новороссийске работают 27 АЗС

По состоянию на 09:00 15 сентября в Новороссийске отпускают топливо 27 автозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-100 есть на одной станции, АИ-95 и АИ-92 доступны на шести заправках, дизельное топливо — на 27 автозаправочных станциях. По решению собственников на всех АЗС введены ограничения — топливо отпускают только в баки и не более 60 л на один автомобиль.

Работающие АЗС находятся: «Роснефть» — с. Кирилловка (АИ-92, ДТ); п. Верхнебаканский (АИ-95, ДТ); «Лукойл» — пр. Дзержинского (ДТ); ст. Раевская (АИ-92, АИ-95, ДТ); тер. Цемдолина, ул. Ленина (на 2 АЗС — ДТ); ул. Суворовская (ДТ; только для спецтранспорта АИ-95); ул. Куникова (ДТ); Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ); с. Глебовское (ДТ); «Газпром» — ст. Натухаевская (ДТ; АЗС работает до 22:00); «Газпромнефть» — с. Гайдук (на 2 АЗС — ДТ); Сухумское шоссе (ДТ); Rusoil — тер. Цемдолина (АИ-92, АИ-95, ДТ; АЗС работает до 23:00); «Татнефть» — п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Уфимнефть» — на всех АЗС — ДТ; на АЗС в Цемдолине АИ-92, ДТ; на АЗС на Сухумском шоссе — АИ-95, ДТ; PNB — с. Кирилловка (ДТ; по топливным картам PNB — АИ-92, АИ-95; технический перерыв на АЗС с 23:45 до 00:10); АЗС «Кристина» — ул. Шиллеровская (АИ-92, ДТ); АЗС ООО «ВАМ» — Сухумское шоссе (ДТ).

На АЗС в Цемдолине на ул. Ленина (2 АЗС «Роснефть»), в п. Верхнебаканском «Лукойл» отпускают топливо только для спецтранспорта и по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этих АЗС. Еще шесть станций временно не отпускают топливо.

По данным администрации Геленджика, в городе на утро 15 сентября работают 16 АЗС. АИ-94 есть в наличии на трех станциях, АИ-92 доступен на четырех заправках, а дизельное топливо продают на девяти автозаправочных станциях.

Ближайшие АЗС: «Роснефть», пр. Строительный — АИ-92, ДТ; «Роснефть», ул. Туристическая — АИ-92, ДТ; «Лукойл», ул. Островского — АИ-95 (ограниченное количество), ДТ; «Лукойл», кольцо — АИ-95 и АИ-92 (ограниченное количество), ДТ; «Лукойл», с. Архипо-Осиповка — АИ-95 и АИ-92 (ограниченное количество), ДТ; «Газпромнефть», объездная М-4 «Дон» — ДТ; «Газпромнефть», ул. Ходенко — ДТ; «Газпромнефть», Сухумское шоссе — ДТ; «Уфимнефть», объездная М-4 «Дон» — ДТ.

Алина Зорина