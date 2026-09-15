Татарстан занял второе место в России по развитию цифровой среды

Татарстан занял второе место среди регионов по уровню развития цифровой среды, уступив только Москве. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Эксперты оценивали электронные госуслуги по удобству навигации, скорости обратной связи, внедрению ИИ и количеству услуг, доступных онлайн.

В Татарстане жители могут через интернет оплачивать коммунальные услуги, записываться к врачу, проверять штрафы, получать меры социальной поддержки и решать вопросы, связанные с трудоустройством, ЖКХ и строительством. Отдельно аналитики отметили систему 3D-проекции на дорогах, которая выводит предупреждающие знаки и изображения препятствий с учетом погоды и времени суток.

Анна Кайдалова