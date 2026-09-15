В Сочи утром 15 сентября работают 44 АЗС

В Сочи утром 15 сентября работают 44 автозаправочные станции. Бензин АИ-92 доступен на 30 АЗС, АИ-95 — на 27, АИ-100 — на шести, дизельное топливо — на 37 заправках, сообщили в администрации города со ссылкой на данные топливных операторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На трех АЗС «Роснефти» приоритет при заправке предоставляется общественному транспорту, автомобилям экстренных, коммунальных и медицинских служб, а также транспорту организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города. На этих станциях также принимаются топливные карты и предусмотрена заправка для инвалидов I и II групп.

Еще три АЗС «Лукойла» переведены на обслуживание экстренных служб.

В администрации Сочи уточнили, что актуальную информацию о наличии топлива можно получить по многоканальной горячей линии 8 (862) 296-59-90 и через официальный чат-бот. Данные также размещаются на информационных стелах АЗС, официальных сайтах и в приложениях топливных компаний, а также в сервисе «Яндекс Заправки».

Вячеслав Рыжков