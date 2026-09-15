Утром 15 сентября в Анапе работают 27 АЗС

В Анапе утром 15 сентября работают 27 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 доступен на 19 АЗС, АИ-95 — на 16, дизельное топливо — на 23. Бензина АИ-100 в наличии временно нет, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На восьми АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 17 заправках установлены лимиты на отпуск топлива непосредственно в баки автомобилей.

В частности, на десяти АЗС отпуск АИ-92 и АИ-95 ограничен 30 литрами, еще на четырех — 40 литрами для АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива. На трех заправках лимит отпуска дизтоплива составляет 50 литров, еще на пяти — 60 литров.

В администрации Анапы уточнили, что данные актуальны на 09:30 15 сентября и могут меняться в течение дня. Водителей призвали не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди и сохранить доступность топлива для других автомобилистов.

Вячеслав Рыжков