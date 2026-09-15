Летом аэропорт Геленджика обслужил почти 200 тысяч пассажиров

Аэропорт Геленджика в июне—августе 2026 года обслужил 193,65 тыс. пассажиров. Пиковым месяцем стал июль — за этот период воздушная гавань приняла и отправила 73,4 тыс. человек, сообщили в аэропорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За три летних месяца аэропорт обслужил 663 рейса. В расписании были задействованы семь авиакомпаний, выполнявших полеты по десяти направлениям. На Москву и Санкт-Петербург пришлось 84% пассажиропотока. Также рейсы выполнялись в Екатеринбург, Красноярск, Самару, Тюмень, Казань, Уфу и Сургут.

По словам генерального директора ООО «Аэропорт Геленджик» Ивана Таранченко, несмотря на периодические ограничения на использование воздушного пространства, аэропорт справился с летней нагрузкой. Он отметил, что среди пассажиров было много семей с детьми.

Сейчас аэропорт Геленджика продолжает работать по весенне-летнему расписанию. Оно будет действовать до 24 октября 2026 года.

Вячеслав Рыжков