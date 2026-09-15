В Ростове выставят на торги исторический дом на Серафимовича

Исторический дом на улице Серафимовича, 88 в Ростове-на-Дону выставят на аукционные торги для поиска новых собственников. Объявление о начале торгов появится на сайте корпорации «Дом.РФ», сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Александра Скрябина Фото: соцсети Александра Скрябина

Здание было построено в 1899 году. Улица Серафимовича прежде носила название Казанской. В разные годы здесь располагались Клуб приказчиков, Дом Красной Армии и Театр музыкальной комедии. В стенах дома выступали Федор Шаляпин и Владимир Маяковский. С 2000 года объект пустует и нуждается в масштабной реконструкции, отметил глава.

Рабочее совещание по вопросу сохранения памятника провели с участием первого заместителя председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным, замгубернатора Ростовской области Андрея Фатеева и представителей корпорации «Дом.РФ». Глава Ростова-на-Дону отметил, что сохранение объектов культурного наследия требует значительных вложений от инвесторов.

Константин Соловьев