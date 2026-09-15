В Новороссийске утром и вечером пройдут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск 15 сентября пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия запланированы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ходе учений военнослужащие отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. Предусмотрено проведение практических стрельб из артиллерийских установок.

На время стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг и сапборды.

Также вводится запрет на любые подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега. Жителей и гостей Новороссийска призвали сохранять спокойствие и следить за сообщениями официальных источников.