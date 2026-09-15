В аэропорту Сочи задерживаются более 70 рейсов

В международном аэропорту Сочи задерживаются 75 рейсов, из них 39 — более чем на пять часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта, на которые ссылается ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На вылет задержан 31 рейс, в том числе 18 — более чем на пять часов. Среди направлений — Москва, Казань, Нижневартовск, Курган, Томск, Екатеринбург, Самара, Ижевск, Тюмень, Нижний Новгород, Барнаул, Пермь и Новосибирск.

Еще 44 рейса задерживаются на прилет. Более чем на пять часов задержан 21 рейс из Тюмени, Новосибирска, Уфы, Омска, Чебоксар, Сыктывкара, Саратова, Томска, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Нижневартовска, Перми и Казани.

Ранее Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, а также других аэропортах России. Последний раз ограничения в Сочи действовали 14 сентября — с 19:55 до 20:18 мск. В Краснодарском крае также вводились ограничения на работу аэропортов Краснодара и Геленджика.

Вячеслав Рыжков