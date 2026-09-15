Аэропорт Геленджика обслужил более 190 тысяч пассажиров за лето

За июнь—август 2026 года пассажиропоток аэропорта Геленджика составил 193 650 человек. Пиковым месяцем стал июль — тогда было обслужено 73 416 пассажиров, сообщили в воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Всего аэропорт принял и отправил 663 рейса. В летнем расписании были задействованы семь авиакомпаний по десяти направлениям. Самыми популярными остаются Москва и Санкт-Петербург — на них приходится 84% общего трафика. Далее следуют Екатеринбург, Красноярск, Самара, Тюмень, Казань, Уфа и Сургут.

Генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко отметил, что, несмотря на периодические ограничения в использовании воздушного пространства, команда авиагавани успешно справилась с поставленными задачами. За лето авиагавань обслужила более 190 тыс. пассажиров, включая семьи с детьми. Сейчас аэропорт продолжает работать по весенне-летнему расписанию — навигация продлится до 24 октября 2026 года.

Алина Зорина