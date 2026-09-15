При атаке ВСУ на Севастополь пострадал местный житель

За прошедшие сутки над Севастополем нейтрализовали 26 беспилотников. Военные, ПВО, авиация и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ на город. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно уточненным данным, в результате обстрелов пострадал один человек. Молодой мужчина во время атаки ВСУ на Севастополь получил осколочное ранение бедра, когда находился на одной из остановок на Фиолентовском шоссе. По словам Михаила Развожаева, угрозы жизни пострадавшего сейчас нет.

«Когда звучит сигнал воздушной тревоги — нужно покинуть открытое пространство и оставаться в безопасном месте, пока не прозвучит сигнал отбоя. Ни в коем случае не пренебрегайте мерами безопасности»,— напомнил Михаил Развожаев.

Согласно данным Минобороны РФ на утро 15 сентября, в течение прошедшей ночи дежурными силами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 222 беспилотных летательных аппарата. Беспилотники сбили над территориями Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областей, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина