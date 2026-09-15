В Новороссийске во время атак ВСУ повреждены 2,5 тысяч коммерческих объектов

С начала 2026 года в Новороссийске в результате 112 атак ВСУ были повреждены около 2,5 тыс. объектов недвижимости, пострадали порядка 6,5 тыс. человек. Погибли 11 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил замглавы города Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее масштабные атаки, произошли в ночь с 11 на 12 августа и с 8 на 9 сентября. В них, помимо беспилотников, применялись безэкипажные катера и ракеты. Оповещение населения осуществлялось через МЧС, городские СМИ и официальные каналы администрации.

В результате атаки в ночь с 8 на 9 сентября погибли четыре человека, еще 29 получили ранения. Повреждения получили 665 жилых объектов. Общий объем выплат за причиненный ущерб и вред здоровью составил почти 26 млн руб.

Отдельное внимание городские власти уделяют состоянию защитных сооружений гражданской обороны. По данным администрации, повреждены 22 таких объекта. Их совокупная вместимость составляет 100 254 человека. Укрытия расположены, в частности, в подвалах многоквартирных домов, паркингах и цокольных этажах.

В системе образования специальные помещения для укрытия полностью оборудованы в 59 детских садах и 33 школах. Среди учреждений культуры 34 из 58 имеют собственные подземные укрытия, еще для 24 объектов разработаны планы эвакуации.

Защитными или специально выделенными помещениями располагают 32 медицинских учреждения. Для объектов, не имеющих собственных сооружений гражданской обороны, предусмотрено использование подвальных и цокольных помещений, комнат без окон и других альтернативных укрытий.

Восстановление поврежденной инфраструктуры продолжается. В работах участвуют управляющие компании и застройщики. Власти города проводят ремонт поврежденных объектов и оценивают ущерб после атак.

При этом масштабы последствий атак создают дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру и систему гражданской обороны. В администрации Новороссийска отмечают необходимость поддерживать готовность укрытий и обеспечивать оперативное восстановление поврежденных объектов.

Наталья Белоштейн