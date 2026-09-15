Утром 15 сентября в Краснодаре работают 82 АЗС

В Краснодаре утром 15 сентября работают 82 автозаправочные станции. Бензин АИ-92 доступен на 44 АЗС, АИ-95 — на 40, АИ-100 — на семи, дизельное топливо — на 79 заправках, сообщили в муниципальном центре управления города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АЗС работают в том числе на улицах Уральской, Московской, Дзержинского, Российской, Ростовском шоссе, Красных Партизан, Мачуги, Западном и Восточном обходах, а также на других улицах города и подъездах к Краснодару. Топливо отпускают сети «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «КТК», «Ирбис», PNB, «Сибнефть», «ЮНК», «Партнер», «ОПТИ», Petrol и «Юпитер К».

На части АЗС собственники ввели ограничения на отпуск топлива — его наливают только непосредственно в баки автомобилей. Еще 24 заправки временно не отпускают топливо, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

В МЦУ уточнили, что информация о наличии топлива на автозаправках может меняться в течение дня.

Вячеслав Рыжков