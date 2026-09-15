В Сочи задерживаются авиарейсы из аэропортов Западной Сибири

В международных аэропортах Красноярска (им. Д.А. Хворостовского), Новосибирска (Толмачево, им.А. И. Покрышкина) и Томска (Богашево, им. Н.И. Камова) объявлены задержки рейсов авиакомпаний «Россия», «Победа», «Северный ветер» и «ЮВТ Аэро», в том числе направляющихся в Сочи. Права пассажиров контролирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Отдельно отмечается отмена рейса авиакомпании «Россия» №6642 по маршруту Новосибирск—Сочи, запланированного на 15 сентября 2026 года.

Красноярская, Новосибирская и Томская транспортные прокуратуры проводят надзорные мероприятия, чтобы обеспечить предоставление пассажирам всех услуг, предусмотренных законодательством при задержке или отмене рейса.

Наталья Белоштейн